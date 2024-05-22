Шесть пузыреплодников и пять деренов появились в Ринтальском сквере

В среду, 22 мая, петрозаводчане озеленили Ринтальский сквер. Они высадили 11 кустарников, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках акции по озеленению в сквере появились 6 пузыреплодников лютеус и 5 деренов элегантиссима. Горожане также удобрили и провели мульчирование деревьев, посаженных осенью.

Ринтальский сквер благоустроили в прошлом году по региональной программе поддержки местных инициатив. В нем поставили опоры освещения, сделали пешеходные дорожки, высадили несколько крупномерных пихт. // фото: администрация Петрозаводска