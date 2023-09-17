Пассажиропоток на границе с Финляндией сократился незначительно

В первый день после введения ограничений на въезд в Финляндию автомобилей с российскими номерами пассажиропоток на границе сократился незначительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Суоми.

Так, на трех пунктах пропуска в юго-восточной Финляндии 16 сентября границу пересекли 3929 человек. Для сравнения, неделей ранее, 9 сентября, пограничники пропустили 4237 человек. Таким образом, пассажиропоток снизился на 7,3%.

Напомним, с 16 сентября Финляндия выполняет рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo