17 сентября 2023, 16:48
Пассажиропоток на границе с Финляндией сократился незначительно
В субботу в Суоми начал действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
В первый день после введения ограничений на въезд в Финляндию автомобилей с российскими номерами пассажиропоток на границе сократился незначительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Суоми.
Так, на трех пунктах пропуска в юго-восточной Финляндии 16 сентября границу пересекли 3929 человек. Для сравнения, неделей ранее, 9 сентября, пограничники пропустили 4237 человек. Таким образом, пассажиропоток снизился на 7,3%.
Напомним, с 16 сентября Финляндия выполняет рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo