Въезд в Финляндию для автомобилей с российскими номерами закрыт

С полуночи 16 сентября вступил в силу запрет на въезд в Финляндию автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом решении было объявлено ранее.

Со стороны российской таможни не произошло никаких изменений в порядке пропуска и оформления въезжающих транспортных средств. Это касается и автомобилей с регистрационными номерами иностранных государств, в том числе и Финляднии.

Напомним, ранее подобный запрет для российских автомобилей ввели также Латвия, Литва и Эстония. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo