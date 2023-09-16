16 сентября 2023, 10:29
Финляндия

Въезд в Финляндию для автомобилей с российскими номерами закрыт

Власти Суоми активировали новые ограничения для россиян

С полуночи 16 сентября вступил в силу запрет на въезд в Финляндию автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом решении было объявлено ранее.

Со стороны российской таможни не произошло никаких изменений в порядке пропуска и оформления въезжающих транспортных средств. Это касается и автомобилей с регистрационными номерами иностранных государств, в том числе и Финляднии.

Напомним, ранее подобный запрет для российских автомобилей ввели также Латвия, Литва и Эстония. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

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