Въезд автомобилей с российскими номерами запретит Финляндия

Власти Финляндии намерены запретить въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. С заявлением 15 сентября выступит министр иностранных дел Элина Валтонен, передает Yle.

Финны намерены следовать общей политике Евросоюза в этом вопросе, глава МИД должна разъяснить конкретику.

Журналисты выяснили, что попасть в Финляндию нельзя будет на машинах с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.

Однако у данного запрета будут исключения. Какие именно, пока неизвестно, как и начала действия ограничений. // фото: Baptiste Valthier/pexels.com