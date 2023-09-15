15 сентября 2023, 12:34
Въезд автомобилей с российскими номерами запретит Финляндия
Финны не позволят въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами, но с исключением
Власти Финляндии намерены запретить въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. С заявлением 15 сентября выступит министр иностранных дел Элина Валтонен, передает Yle.
Финны намерены следовать общей политике Евросоюза в этом вопросе, глава МИД должна разъяснить конкретику.
Журналисты выяснили, что попасть в Финляндию нельзя будет на машинах с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.
Однако у данного запрета будут исключения. Какие именно, пока неизвестно, как и начала действия ограничений. // фото: Baptiste Valthier/pexels.com