14 сентября 2023, 13:57
Участок забора на финско-российской границе ввели в эксплуатацию
Пограничники патрулируют территорию с ограждением и собирают отзывы
Три километра забора на границе Финляндии и России достроили, тестовый участок уже ввели в эксплуатацию. Погранслужба патрулирует территорию около ограждения, передает 14 сентября Yle.
Финны начали эксплуатацию тестового участка забора в районе Иматры. Этот участок – начало большой цепочки ограждений.
- Сейчас наша задача - собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует,
– сказал руководитель проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.
Зимой следующего года собираются строить новые заборы около пунктов пересечения границы рядом с населенными пунктами Иматра, Ваалимаа, Нуйямаа. Длина в общей сложности составит 70 километров. // фото: music4life/pixabay.com