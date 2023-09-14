Участок забора на финско-российской границе ввели в эксплуатацию

Три километра забора на границе Финляндии и России достроили, тестовый участок уже ввели в эксплуатацию. Погранслужба патрулирует территорию около ограждения, передает 14 сентября Yle.

Финны начали эксплуатацию тестового участка забора в районе Иматры. Этот участок – начало большой цепочки ограждений.

- Сейчас наша задача - собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует,

– сказал руководитель проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.

Зимой следующего года собираются строить новые заборы около пунктов пересечения границы рядом с населенными пунктами Иматра, Ваалимаа, Нуйямаа. Длина в общей сложности составит 70 километров. // фото: music4life/pixabay.com