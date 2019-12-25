Пассажирам верхних полок поездов разрешат сидеть внизу

Пассажирам верхних полок в поездах дальнего следования разрешат сидеть на нижних полках в дневное время, такое уточнение появится в новых электронных билетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Согласно рекламному ролику, в бланке билета пассажира верхней полки говорится: «Место для вашего багажа - сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке». В бланке билета на нижнюю полку говорится: «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Новые электронные билеты на поезда появятся в первом полугодии 2020 года.

В 2017 году в РЖД официально заявили, что пассажиры нижних полок могут не пускать к себе пассажиров сверху. Тогда многими это было воспринято с непониманием.