Пассажира сняли с поезда из-за подозрений в краже телефона

Жительница Карелии сообщила в полицию, что потеряла на досмотровой зоне Ладожского вокзала в Петербурге свой мобильный телефон. Как оказалось, женщина его не теряла, а гаджет стащили.

Сотрудники транспортной полиции вышли на злоумышленника. Им оказался сотрудник транспортной инфраструктуры 34-летний уроженец Котласа Архангельской области. Мужчина тоже проходил через рамку металлодетектора и увидел на досмотровом столике несколько телефонов. Он воспользовался тем, что было многолюдно, и забрал свой смартфон и чужой. Гаджеты он положил в карман и пошел к поезду сообщением «Санкт-Петербург-Воркута». Но поездка не удалась. Его сняли с поезда на ближайшей станции, а затем передали правоохранителям. Чужой смартфон у него забрали. В отношении мужчины завели уголовное дело о краже.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта. // фото пресс-службы транспортной полиции