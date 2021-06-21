Партия «Новые люди» предложила избавить малый бизнес от касс

Напомним, что 1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению ККТ (контрольно-кассовых терминалов) для ИП без сотрудников. А значит, все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует. Сейчас стоимость одного фискального регистратора колеблется от 15 до 30 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить регистрацию кассы в налоговой и покупку программного обеспечения. Ситуация может стать еще сложнее.

В России постоянно расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. В соответствии с вступлением в силу изменений в ФЗ № 238-ФЗ торговля маркированными товарами без ККТ будет невозможна.

Понятно, что эти нововведения могут особенно сильно ударить по малому бизнесу.

Поэтому партия «Новые люди» предлагает в качестве альтернативы ККТ разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов. Кстати, идея это не нова. В июле 2019 года инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Но дальше разговоров дело не пошло. Настал момент, когда нужно проявить политическую волю.

«Замена касс онлайн на мобильное приложение безусловно будет удобнее для малого бизнеса. Но нужно не просто заменять, а давать возможность использовать или ККТ или мобильное приложение, так как предприниматели уже приобрели аппараты и существенно потратились на это (от 20 тысяч рублей!). А вот новым предпринимателям это, безусловно, будет только на пользу, так как сократит издержки как на онлайн-обслуживание (от 1% от чека сейчас, до 0,5% по мобильному приложению), так и позволит не тратиться на дорогое оборудование»

- считает карельский предприниматель, сторонник партии «Новые люди» Владимир Кванин

Внести поправки в действующее законодательство партия намерена уже в ближайшее время.