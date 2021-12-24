Парламент Карелии принял закон о «гаражной амнистии»

23 декабря на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли в первом и втором, окончательном, чтении региональный проект закона о «гаражной амнистии».



Автором законопроекта является Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.



Документ подготовлен в рамках реализации норм федерального закона, упрощающего порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. В связи с этим вносятся изменения в региональное законодательство.



Ранее законопроект поддержал парламентский Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Принятый сегодня закон направлен на урегулирование отношений собственников гаражей и местных властей. По сути, речь идет о «гаражной амнистии», которая позволяет легализовать гаражи, которые появились до введения в действие Градостроительного кодекса России, то есть до 1 января 2005 года,

- сказал зампредседателя Комитета Владимир Кванин.



По словам парламентария, закон также регулирует определение платы за использование под размещение гаражей земельных участков, находящихся в госсобственности Республики Карелия, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.