Парк пригородных и междугородних автобусов пополнят 33 новые машины

В 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Карелия планирует приобрести 33 автобуса. 11 машин среднего класса вместимости переданы государственному предприятию «Карелавтотранс-Сервис» и уже используются на востребованных маршрутах пригородного сообщения.

Еще 17 машин доставлены в республику, и после всех необходимых процедур они также выйдут на линии. 11 автобусов среднего класса с повышенной вместимостью до 77 человек позволят удовлетворить потребности населения в летний период на традиционных дачных направлениях – Машезеро, Лососинное, Лучевое. 6 машин малого класса будут использовать на пригородных маршрутах вне «часа пик».

Автобусы средней вместимости очень востребованы, особенно в летний сезон. Постараемся скорее вывести их на маршруты с соответствующим количеством пассажиров. 6 новых усовершенствованных «газелей» с кондиционерами и более удобной компоновкой салона предназначены для работы на малонаполняемых маршрутах. Это позволит не гнать большой автобус вне «часа пик»,

– сказал Артур Парфенчиков.

Как отметил глава региона, сейчас с производителями договариваются о поставке ещё одной машины среднего класса вместимости и четырех больших автобусов, которые будут использовать в дальних междугородних перевозках. Планируется, что они будут ходить в Сортавалу, Костомукшу, Кемь и Пудож.

Процесс обновления парка постоянный: нельзя допускать его старения. Об этом говорил и Президент на Госсовете и в Послании Федеральному собранию. Каждый новый автобус более удобный, экономичный и безопасный. Посмотрели салоны, поговорили с водителями. Они отмечают очень удобное водительское место, за которым существенно меньше устаешь, и хороший обзор, что тоже очень важно для безопасности перевозок,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

//Фото: пресс-служба правительства Карелии