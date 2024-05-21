Весенняя посевная стартовала в Карелии

Посевная кампания 2024 года стартовала в Республике Карелия. По традиции первыми её открыли сельскохозяйственные предприятия Олонецкого района (АО «Племенное хозяйство «Ильинское», АО «Племсовхоз «Мегрега», ООО «Совхоз «Аграрный»). В ближайшее время к ним присоединятся аграрии Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского районов и Питкярантского округа.

Весенняя посевная кампания в регионе началась позже на неделю из-за влияния погодных условий, а именно, похолодание в первой декаде мая. По данным Карельского ЦГМС, среднесуточные температуры по Карелии на 4-8℃ отставали от климата и соответствовали значениям начала апреля. В этой связи перед аграриями стоит непростая задача - провести сев в сжатые сроки и не допустить срыва начала кормозаготовительной кампании.

В Республике Карелия основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий является производство молока, под кормовыми культурами занято 99,6 % посевных площадей. Основными производителями картофеля и овощей в республике являются личные подсобные хозяйства граждан. В посевной кампании этого года будут участвовать сельхозпредприятия, расположенные в Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Медвежьегорском районах и Питкярантском округе.

В текущем году яровой сев в сельхозорганизациях запланирован на уровне прошлого года - 5,2 тыс. га, в том числе подпокровный сев составит 1,1 тыс. га, основу которого составят однолетние и многолетние травы. На посев будут использованы семена гороха, ячменя, тритикале, овса, кукурузы, клевера, фестулолиума, тимофеевки и овсяницы.

На сегодняшний день уже засеяно более 1000 га.

Всего нами запланировано засеять 600 га смесью из семян тритикале сорта Доброе, овса сорта Архан, гороха сорта Оптимус. Почва под посев полностью подготовлена. Мы полностью обеспечены материально-техническими ресурсами. На севе работает 4 единицы техники, ежедневно планируем сеять по 60 га. Если позволят погодные условия, то посевную планируем завершить в третьей декаде мая,

- сообщила генеральный директор ООО «Совхоз «Аграрный» Ирина Корнилова.

Кроме того, в хозяйствах продолжаются весенние полевые работы: вспашка, дискование почвы для рыхления верхнего слоя почв, внесение минеральных и органических удобрений.

Проведение данного комплекса работ проходит в штатном режиме, в том числе, благодаря государственной поддержке, предоставленной сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение новой техники. Так в 2023 году в сельхозпредприятия поступило порядка 15 единиц новой сельскохозяйственной самоходной и навесной техники (тракторы, дисковые бороны, разбрасыватели минеральных удобрений).

В текущем году на проведение весенних полевых работ в бюджете Республики Карелия предусмотрено 54 млн. рублей. Средства доведены аграриям на приобретение семян и минеральных удобрений.

//Фото с личной страницы Главы Карелии