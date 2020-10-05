Парфенчиков рассказал о состоянии младенца, которого избил отец

Глава республики на своей странице в соцсети рассказал о состоянии избитого четырехмесячного мальчика. В причинении младенцу черепно-мозговой травмы обвиняют 36-летнего отца ребенка.

По словам Артура Парфенчикова, пострадавший малыш находится в Детской республиканской больнице.

«Врачи делают все возможное, чтобы спасти его. Однако состояние малыша остается стабильно тяжелым — у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга».

По словам руководителя региона, ребенок обеспечен всеми необходимыми вещами.

«Знаю, что многие готовы оказать помощь и предлагают принести одежду, подгузники и т. д., но этого не требуется – мальчик обеспечен всем, что ему сейчас необходимо. Сейчас главное – спасти малышу жизнь, - написал губернатор, - Слов нет… Верим и надеемся».

Напомним, в конце сентября 2020 года младенец находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. Обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, нанес младенцу несколько ударов рукой по голове. Ребенка госпитализировали, обвиняемого заключили под стражу, возбудили уголовное дело.

Как написал глава Карелии, правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.