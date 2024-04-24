Парфенчиков поручил учредить новую награду «Материнская слава Карелии»

Показатель младенческой смертности в 2023 году стал исторически минимальным для республики. По нему Карелия заняла лидирующую позицию в СЗФО. Артур Парфенчиков в ходе ежегодного доклада парламентариям об итогах работы Правительства рассказал о решении вопросов демографии. Глава региона также выступил с рядом новых инициатив, среди которых – единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей женщинам – студенткам высших и средних специальных учреждений образования, родившим ребенка в возрасте до 25 лет, а также учреждение государственной награды «Материнская слава Карелии».

В 2023 году показатель младенческой смертности в Республике Карелия составил 3,0 на 1000 родившихся живыми. Это в 1,7 раза ниже, чем в 2022 году, а также ниже среднероссийского показателя – 4,2 промилле и показателя по Северо-Западному федеральному округу – 4,1 промилле. До 2019 года в Карелии показатель младенческой смертности был выше, чем по России. В 2016 году, например, он составлял 7,0 промилле.

Эту тенденцию удалось переломить с введением в строй Республиканского перинатального центра. Кроме того на базе Центра паллиативной помощи создана выездная детская паллиативная служба.

– Проводим массовые обследования новорожденных на врожденные или наследственные заболевания. Улучшаем материально-техническую базу учреждений родовспоможения и качество медицинской помощи беременным женщинам и детям,

– рассказал Артур Парфенчиков.

В течение последних двух лет впервые за многие годы в Карелии отсутствует миграционная убыль населения, миграционный прирост составил 1212 человек. Растет ожидаемая продолжительность жизни населения в республике – в 2023 году она составила 69,75 года.

– Тем не менее, демографическая проблема остается одним из серьезнейших вызовов для страны и для Карелии в частности. В результате естественной убыли происходит сокращение общей численности населения. Это выводит на передний план такие приоритетные направления, как поддержка семьи, материнства и детства, обеспечение жильем, развитие среды обитания, повышение занятости, уровня и качества жизни,

– подчеркнул Глава Карелии.

За последние 10 лет на 14% выросло число детей, родившихся третьими и последующими, и, следовательно, выросло количество многодетных семей. 63% таких семей получают социальную поддержку.

– Наращиваем поддержку семей с детьми и упрощаем порядок ее получения. Мы постоянно расширяем возможности его использования – вплоть до приобретения автотранспорта, сельхозтехники и газификации индивидуального жилого дома,

– заметил Артур Парфенчиков.

В прошлом году к широкому перечню видов государственной помощи семьям с детьми Правительство добавило возможность компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей по программам среднего профобразования. В ходе ежегодного отчета Глава республики также отметил необходимость продлить программу регионального материнского (семейного) капитала, расширить направления его использования, а также выступил с предложением учредить государственную награду «Материнская слава Карелии». В качестве новой меры поддержки Глава региона поручил разработать нормативный правовой акт о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей женщинам – студенткам высших и средних специальных учреждений образования, родившим ребенка в возрасте до 25 лет. // Фото: gov.karelia.ru