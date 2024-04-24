В УФССП Карелии: как участникам СВО приостановить взыскание долгов

Карельские судебные приставы напомнили участникам СВО о способах направления ходатайств о приостановлении исполнительных производств. Основанием для приостановления является ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Об этом рассказали в пресс-службе карельского управления ФССП.

Меры принудительного исполнения, например, арест счетов, по приостановленному исполнительному производству не применяются с момента поступления информации об участии должника в СВО на весь срок контракта или мобилизации.

Для приостановления исполнительного производства необходимо направить в службу судебных приставов ходатайство. Это можно сделать любым удобным способом:

- при личном посещении;

- почтовым отправлением;

- через портал «Госуслуги» или интернет-приемную на официальном сайте ФССП.

Также документы можно передать через учебные центры или командиров воинских частей. Кроме того, родственники должника также имеют возможность написать заявление о приостановлении производства в отношении участника СВО.

Ходатайство пишется в свободной форме с указанием номера исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих факт получения не только статуса военнослужащего, а участника СВО,

– рассказали в пресс-службе.

Обращаем внимание, что не все категории исполнительных производств подлежат приостановлению.

Исключением для данной меры поддержки участников спецоперации являются производства по алиментным обязательствам в пользу несовершеннолетних, а также исполнительные производства по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Задолженность по этим категориям будут продолжать взыскивать.