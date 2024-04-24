Перед Днем Победы в Петрозаводске наводят порядок

В преддверии Дня Победы общественные территории в Петрозаводске благоустраивают. Подрядчик работает каждый день, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие в ближайшие дни высадят цветы, отремонтируют и покрасят скамейки. Это уже начали делать около стелы «Город воинской славы», в Губернаторском саду и Театральном сквере, на аллее Карельского Фронта и Мариинском бульваре.

Флаговые костры и декоративные консоли к 9 мая установят на площадях Кирова и Ленина, в сквере Вечный Огонь, на бульваре Победы, аллее Карельского Фронта, в галерее Городов-героев и Героев Советского Союза, парках Мира и Лес Победы, у памятника Георгию Жукову, мемориалов Черный тюльпан и Великой Отечественной войны в Соломенном.

Также ко Дню Победы высадят почти 8000 цветов в сквере Вечный Огонь, на бульварах Победы и Студенческом, у галереи Городов-побратимов. // фото: администрация Петрозаводска