Парфенчиков открыл «Вахту Памяти-2026»

Глава Карелии открыл республиканский этап всероссийской акции «Вахта Памяти – 2026». Артур Парфенчиков выразил благодарность поисковикам за работу по сохранению и преумножению исторической памяти.

По его словам, поисковая работа – большое общественное движение в России, которое по-особому проходит на нашей северной земле. По мнению Парфенчикова, поисковики севера заслуживают отдельной благодарности, так как работают в сложных условиях.

«Карельский фронт был самым протяженным по расстоянию и суровым по погодным условиям. В этом году мы будем отмечать 85-летие со дня его образования, – сказал Парфенчиков. - Вы выполняете священный долг, возвращая наших героев семьям и родственникам. Это невероятное чувство для каждого поисковика. Низкий поклон всем, кто в этом году пойдет в поиск. Надеюсь, скоро наступит тот день, когда последний солдат обретет свой покой».

По словам председателя отряда по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковые Отряды «Эстафета поколений» Ильи Герасева, карельские поисковики внесли вклад в присвоение Петрозаводску звания Города Воинской Славы. Он также подчеркнул, что благодаря работе поисковиков подтвержден исторический факт, что при защите Петрозаводска погибли 20 тысяч бойцов.

Участники церемонии почтили память погибших в боях за защиту Отечества минутой молчания, возложили цветы.

«Вахта Памяти» – всероссийская акция, которая включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших в книги Памяти, организацию выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками. По итогам прошлого полевого сезона найдены останки 625 бойцов, захоронено 692 – с учетом найденных в 2024 году. Установлены имена 20 бойцов, двое из найденных переданы на захоронение родственникам. В Карелии действует 35 поисковых отрядов.