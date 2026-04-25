Два района получили меньше всех денег на проекты инициативных граждан

Бюджеты районов и округов в Карелии получат деньги на проекты инициативных граждан. В общей сложности размер субсидии составляет 49,1 млн рублей. Меньше всех денег получат Кондопожский район и Муезерский округ, больше всех – Питкярантский округ.

В конкурсе участвовало 96 проектов, победу одержали 36. Субсидию в размере 300 тысяч в Кондопожском районе потратят на уличное освещение улицы Садовая в Янишполе. 800 тысяч рублей в Муезерском округе направят на обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО в поселке Ледмозеро.

11,1 млн рублей в Питкярантском округе потратят на семь проектов. Это обустройство уличного освещения вдоль дорог общего пользования в Леппясилте, благоустройство стадиона в Хийденсельге, текущий ремонт участка автомобильной дороги на улице Кирпичная в поселке Салми, обустройство модульных контейнерных площадок для мусора в Харлу, благоустройство общественной территории в районе дом № 1 по улице Рудакова в Питкяранте, текущий ремонт автомобильной дороги на улице Рабочая в Питкяранте и проект «Место притяжения».

8 млн рублей потратят в Калевальском районе на благоустройство общественной территории возле Дома инженера Моберга, ремонт водопровода до котельной поселка Боровой с установкой резервного насоса и ремонт дороги по улице Гористая в поселке Боровой.

6,4 млн рублей в Лахденпохском округе направят на асфальтирование дороги по улице Трубачева в Лахденпохье.

Также субсидию на проекты получили Беломорский округ (5,8 млн рублей), Олонецкий район (4,2 млн), Сортавальский округ (4 млн), Медвежьегорский округ (2,7 млн), Кемский округ (2,3 млн), Пудожский район (2,1 млн), Костомукшский округ (1,4 млн).