Парфенчиков открыл новую котельную на дровах в Пиндушах

В поселке Пиндуши на этой неделе в тестовом режиме запущена новая котельная. Она будет работать на дровах и щепе. В ближайшие дни котельная выйдет на полную мощность, об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Губернатор отметил, что перевод котельной с мазута на дрова позволит сделать ее более экологичной, заметно сократится выброс в атмосферу диоксида серы. Также это позволит избежать зависимости от поставок сырья из других регионов.

Компания, построившая котельную, планирует создать на ее территории цех деревообработки, чтобы использовать отходы производства в качестве топлива. Парфенчиков назвал это правильным подходом.

Сейчас у компании появилась возможность приобрести в новую котельную более мощный котел, который заменит два из четырех имеющихся. Освободившиеся котлы будут направлены на котельную в Великую Губу.