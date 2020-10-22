Администрация Петрозаводска борется с незаконной уличной торговлей

Специалисты администрации Петрозаводска и сотрудники полиции продолжают рейды по местам несанкционированной торговли, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Очередная проверка прошла на Первомайском проспекте и проспекте Александра Невского.

Составлены протоколы по факту незаконного предпринимательства. Ответственность за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов предусмотрена статьей 2.26 Закона Республики Карелия №1191-ЗРК «Об административных правонарушениях».

Мероприятия по пресечению нелегальной коммерции проводятся на регулярной основе. В них принимают участие сотрудники городского комитета экономического развития, представители отделения исполнения административного законодательства УМВД России по Петрозаводску, государственных надзорных органов.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа