22 октября 2020, 14:25
Общество

Администрация Петрозаводска борется с незаконной уличной торговлей

В проверках продавцов участвуют сотрудники городского комитета экономического развития, государственных надзорных органов, полицейские

Специалисты администрации Петрозаводска и сотрудники полиции продолжают рейды по местам несанкционированной торговли, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Очередная проверка прошла на Первомайском проспекте и проспекте Александра Невского.

Составлены протоколы по факту незаконного предпринимательства. Ответственность за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов предусмотрена статьей 2.26 Закона Республики Карелия №1191-ЗРК «Об административных правонарушениях».

Мероприятия по пресечению нелегальной коммерции проводятся на регулярной основе. В них принимают участие сотрудники городского комитета экономического развития, представители отделения исполнения административного законодательства УМВД России по Петрозаводску, государственных надзорных органов.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа

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Карелия
Петрозаводск
незаконная торговля
городская администрация
администрация Петрозаводска
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