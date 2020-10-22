Три проекта из Карелии стали лауреатами всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс лучших информационно-издательских проектов народного творчества и культурно-досуговой деятельности отметил сразу три проекта из Карелии, сообщает паблик «Республика Карелия»

Диплом лауреата I степени в номинации «Интернет-проект» получил Этнокультурный тревел-блог «Море помор».

Диплом лауреата I степени в номинации «Интернет-проект» – «Школа народных ремесел «KLUKVA»;

Диплом лауреата в номинации «Рекламная кампания» вручен фестивалю поморской культуры «Море помор».

На конкурс в этом году поступили более 300 материалов из 68 регионов.

Изображение из группы «Республика Карелия»

Познакомиться с проектами можно на Youtube-канале Центра народного творчества