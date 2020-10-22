22 октября 2020, 14:09
Три проекта из Карелии стали лауреатами всероссийского конкурса
Жюри первенства в этом году рассмотрело более 300 материалов из 68 регионов России
Всероссийский конкурс лучших информационно-издательских проектов народного творчества и культурно-досуговой деятельности отметил сразу три проекта из Карелии, сообщает паблик «Республика Карелия»
Диплом лауреата I степени в номинации «Интернет-проект» получил Этнокультурный тревел-блог «Море помор».
Диплом лауреата I степени в номинации «Интернет-проект» – «Школа народных ремесел «KLUKVA»;
Диплом лауреата в номинации «Рекламная кампания» вручен фестивалю поморской культуры «Море помор».
На конкурс в этом году поступили более 300 материалов из 68 регионов.
Изображение из группы «Республика Карелия»
Познакомиться с проектами можно на Youtube-канале Центра народного творчества