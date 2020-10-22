Специалисты разъясняют, как писать названия населенных пунктов Карелии

В издательстве «Периодика» издан справочник «Республика Карелия: список официальных названий населенных пунктов на русском языке и местных названий на карельском, вепсском и финском языках», сообщает Министерство национальной и региональной политики РК.

Справочник включает в себя список официальных названий населенных пунктов республики на русском языке и их соответствия (при наличии) на карельском, вепсском и финском языках.

Авторами издания не ставилась задача предложить соответствия на языках прибалтийско-финских народов Карелии для всей совокупности названий населенных пунктов республики. Цель работы – представить традиционные ойконимы, выступающие соответствиями официальных русских названий в местах проживания карельского и вепсского населения.

Материалы справочника представлены в таблицах, включающих порядковый номер названия отдельной административно-территориальной единицы, официальное название населенного пункта на русском языке, названия населенных пунктов на карельском, вепсском или финском языке.

Справочное издание подготовлено при поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия. Для использования в работе справочник направлен во все муниципальные районы и городские округа республики.