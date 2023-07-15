Парфенчиков объяснил, как родилась идея фестиваля Ruskeala Symphony

VII международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony близится к завершению. Итальянский карьер два дня наполняла музыка.

«Музыка всегда объединяла нас: и во времена радости, и в трудные времена, вселяла единство и веру в победу», - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он напомнил, что идея фестиваля родилась на лоне карельской природы.

В первый день фестиваля гости погрузились в мир мюзикла. Гостем и ведущей концерта Ruskeala Musical Night стала балерина и актриса, телеведущая, народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа. Парфенчиков выразил балерине благодарность за участие в фестивале.

Как отметили организаторы фестиваля, горный парк стал уникальным местом встречи с высокой культурой, а Ruskeala Symphony - событием, где великие творения композиторов встречаются с нерукотворными творениями природы. // фото с сайта правительства РК