Парашютист разбился в российском регионе

В Волгоградской области погиб 36-летний парашютист. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрайонного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, 7 июня. Отмечается, что спортсмен совершил жесткую посадку на участок местности, не предназначенный для приземления. С различными телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства смерти человека. // Фото: unsplash.com / Mark Timberlake