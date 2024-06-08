Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Преступление было совершено в 1991 году.

Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» у концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана произошел конфликт с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым. При попытке застрелить Малахова Шляфман причинил смертельное ранение Талькову.

В 1992 году Шляфман переехал в Израиль.

В ходе расследование были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты и работники Дворца спорта, сотрудники милиции, работавшие там в тот день. Был проведен ряд генетических экспертиз.

Уголовное дело вскоре будет передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Max Kleinen