Ребенок съел пирожок из магазина и едва не умер

В Московской области восьмилетний мальчик едва не умер, съев купленный в магазине пирожок с картошкой и грибами. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент случился в городе Видное. Ребенок съел пирожок и начал задыхаться. Оказалось, что у него сильная аллергия на коровье молоко. Мать школьника вызвала скорую.

Врачи диагностировали у ребенка анафилактический шок, падение сатурации и давления. Специалистам удалось спасти пострадавшего. Ему в экстренном порядке провели инфузионную терапию и назначили антигистаминные препараты. Состояние мальчика стабильно. // Фото: unsplash.com / Mat Napo