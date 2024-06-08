08 июня 2024, 12:20
Ребенок съел пирожок из магазина и едва не умер
В Московской области врачи сумели спасти мальчика с сильной аллергией
В Московской области восьмилетний мальчик едва не умер, съев купленный в магазине пирожок с картошкой и грибами. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, инцидент случился в городе Видное. Ребенок съел пирожок и начал задыхаться. Оказалось, что у него сильная аллергия на коровье молоко. Мать школьника вызвала скорую.
Врачи диагностировали у ребенка анафилактический шок, падение сатурации и давления. Специалистам удалось спасти пострадавшего. Ему в экстренном порядке провели инфузионную терапию и назначили антигистаминные препараты. Состояние мальчика стабильно. // Фото: unsplash.com / Mat Napo