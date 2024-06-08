Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за яхты

В понедельник, 10 июня, в Ленинградской области остановится движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным ведомства, федеральная магистраль будет перекрыта с 12:50 до 15:00 в районе города Лодейное Поле. В это время по Свири пройдет моторная яхта, в связи с этим будет произведена разводка моста через реку.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»