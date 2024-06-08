Первые примеры сопоставимого с человеком ИИ мир увидит через 5 лет

Первые прототипы сильного искусственного интеллекта, которые, как минимум, сопоставимы с человеком, мир увидит уже через пять лет, заявил на ПМЭФ в Петербурге Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Будет ли это искусственный интеллект, который сопоставим с человеком, превосходит человека или даже превосходит все человечество – покажет время.

«В мире сейчас есть разные мнения о том, что будет представлять из себя AGI - «общий искусственный интеллект», и как мы можем его достичь. Будет ли это ИИ, который сопоставим с человеком, превосходит человека или даже превосходит все человечество – покажет время. Сейчас большинство экспертов сходится на том, что подобный уровень развития ИИ может быть достигнут уже на горизонте 5-10 лет",

- рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Александр Ведяхин подчеркнул, что с текущей зрелостью технологии считает эти оценки реалистичными. Вполне вероятно, что в ближайшие пять лет мы действительно увидим первые прототипы «сильного» ИИ, которые, как минимум, сопоставимы с человеком.