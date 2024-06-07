07 июня 2024, 21:50
Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче
Команда Валерия Карпина провела выездную игру в Минске
Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команда Белоруссии. Игра прошла в Минске.
Встреча завершилась уверенной победой подопечных Валерия Карпина. Два гола россияне забили в первом тайме, еще два гола - во втором. Мячи на счету Ивана Облякова, Константина Тюкавина и Федора Чалова (2).
Российская национальная команда отстранена от официальных соревнований с февраля 2022 года. С тех пор наши футболисты проводят только контрольные встречи. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin