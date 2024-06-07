Звезда «Универа» женился на известной спортсменке

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов, исполнивший роль Гоши Рудковского, женился в третий раз. Об этом сообщает Пятый канал.

Избранницей 40-летнего актера стала 35-летняя баскетболистка Катерина Кейру. По данным источника, пара не афишировала свои отношения. При этом молодые люди часто появлялись вместе на различных мероприятиях.

Отмечается, что на церемонии присутствовали родные и близкие жениха и невесты, их друзья, среди которых известные актеры, спортсмены и политики. // Фото: unsplash.com / Sandy Millar