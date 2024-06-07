Стилист назвал трендовую вещь нынешнего лета

Стилист Александр Рогов раскрыл предмет гардероба, который будет крайне популярен этим летом. Свой совет он дал в Telegram.

Специалист посоветовал при подборе летних образов вдохновляться морской эстетикой. «Шапочки моряка - идеальный аксессуар», - отметил эксперт.

Рогов при этом продемонстрировал образы манекенщиц с предметами гардероба в упомянутой тематике. Женщины примерили платья, боди и головные уборы в морском стиле. // Фото: unsplash.com / Andrej Lisakov