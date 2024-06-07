На экономическом форуме в Петербурге обсудили развитие инфраструктуры

Государственно-частное партнерство помогает быстрее реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Оно позволяет избежать ситуаций, когда из-за длительного поиска средств проект дорожает и в итоге вообще не реализуется. Об эффективном формате финансирования подобных проектов на примере строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в ходе сессии «Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста». Дискуссия состоялась на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению участников дискуссии, крупнейшие инфраструктурные проекты — новые железнодорожные пути, автомагистрали, мосты — служат серьезным стимулом экономического роста и создают добавленную стоимость, позволяют России интегрироваться в новые транспортные коридоры, развивать промышленное производство, давать новую жизнь целым городам и отраслям экономики. Вопрос в том, как ускорить реализацию этих сложных, долгосрочных и дорогостоящих проектов, как оперативно находить на это финансирование и решать остальные сопутствующие задачи.

Как отметил Александр Ведяхин, капиталоемкость крупных инфраструктурных отечественных проектов в России до 2030 года оценивается в 70 трлн рублей, и 30 трлн из них — это инвестиции в транспортную инфраструктуру. Если даже половина этих проектов реализуется, это даст 1% к ежегодному росту ВВП в стране до 2035 года.

«Доля расходов бюджетов на инфраструктурные проекты в ВВП России сокращается. В 2019 году она была 1,9%, в 2023 году — 1,7%. По регионам мы видим снижение почти на 22% за аналогичный период прошлого года. Что делать? Инфраструктуру строить надо: это огромнейший вклад в ВВП и большое влияние на экономику регионов. Где найти деньги? Выход, который мы видим, — это то, что мы вместе сделали в проекте по ВСМ»,

- заявил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Как объяснил Александр Ведяхин, разумный механизм для такого рода проектов — государственно-частное партнерство. Его основная идея заключается в том, что частная сторона привносит компетенции, кредитные институты — деньги, а государство закрывает риски и дает сам проект, который необходимо реализовывать. На примере строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург Александр Ведяхин рассказал, как может выглядеть реализация крупных инфраструктурных проектов с длинным горизонтом окупаемости.

«Есть компания-концессионер, которая состоит из шести регионов, НПФ, других участников, — они приносят в проект 330 млрд рублей акционерного капитала. Ещё 300 млрд рублей даёт Фонд национального благосостояния. 450 млрд дают пенсионные фонды. И более 1 трлн рублей дают банки с учетом финансирования подвижного состава. Достаточно мощное финансирование, и здесь государство не является главным финансирующим агентом".

Что в итоге получает каждая из сторон? Государство, выделяя субсидии, за 10 лет их возвращает полностью, то есть ФНБ предоставляется на возвратной основе. Там есть ещё ряд операционных субсидий — они тоже возвращаются. РЖД за счёт того, что расшивает Октябрьскую железную дорогу и ход, который они могут оставить для грузового транспорта, получает ещё примерно 500 млрд. Регионы-акционеры даже за время стройки возвращают вложенные деньги просто за счёт налогов, плюс дополнительные инфраструктурные эффекты и инвестиции, которые пойдут в эти регионы. И банки, которые в это вкладываются, тоже получают обратно свои деньги по рыночной доходности.

Если подобные инструменты будут использоваться в крупных проектах, то темпы их реализации могут быть гораздо быстрее, подчеркнул Александр Ведяхин. Ведь если ждать, пока появятся деньги, то проект дорожает. И это ожидание приводит к тому, что проект не реализуется либо реализуется не в том объеме. Так что экономически более выгодно давать деньги гораздо раньше, чем ждать, потому что деньги во времени стоят денег.

В дискуссии также участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Андрей Макаров и Председатель Правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.