Пара выиграла 274 млн рублей в лотерею и объяснила везение медитациями

Супруги из австралийского штат Квинсленд выиграли джекпот в 4,8 миллиона австралийских долларов, то есть порядка 274 миллиона рублей. Пара призналась, что делала визуализации выигрыша и медитировала, передает Daily Mail.

Австралийцы будут получать каждый месяц по 1,1 миллиона рублей в течение 20 лет.

Мужчина сказал организаторам лотереи, что он и его жена счастливы иметь регулярный доход, особенно в свете их текущих финансовых трудностей.

- Это невероятно замечательно. Мы в шоке… Моя жена побледнела, и теперь она плачет,

- сообщил он.

Часть денег они потратят на путешествия, потом завершат ремонт дома и помогут родным и друзьям. // фото: www.freepik.com