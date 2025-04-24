Пара убила младенца в лесу в российском регионе

В Краснодарском крае мужчина с позволения своей сожительницы убил в лесу годовалого ребенка. Паре пять лет удавалось скрывать преступление, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, в минувшую пятницу к следователям обратился дедушка мальчика. Он рассказал, что видел внука в последний раз в августе 2020 года, после чего его мать начала всячески избегать общения с родственниками.

27-летняя женщина и ее 33-летний сожитель были задержаны в Московской области. Они признались в том, что 1 сентября 2020 года вывезли младенца в лес около города Крымск, где мужчина с позволения матери задушил ребенка. Свой поступок они мотивировали невозможностью содержать мальчика из-за финансовых трудностей.

Обоим фигурантам дела уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. © «Петрозаводск говорит»