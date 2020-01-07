Пара из Костомукши взяла гран-при телешоу на канале «Россия К»

Танцевальный дуэт юных жителей Костомукши, Ярослава Кралина и Анны Даниловой, взял гран-при шоу «Большие и маленькие» на канале «Россия К» («Культура»). Ребята, которые занимаются в коллективе «Вива-дэнс», представили на суд жюри танец под названием «Северная ночь».

По словам Анны, в этом танце показана история взросления человека, а художественный образ, который хотели выразить ребята, – это два волчонка, привыкающие к опасному и неизведанному миру.

Члены жюри, куда вошли хореографы Александр Могилёв и Софья Гайдукова, балетный артист Сергей Полунин и журналист Михаил Зеленский, не высказали никаких претензий к выступлению – в то время как другие участники шоу неизменно подвергались критике. Полунин увиденный танец назвал воздушным, а уроженец Кандалакши Могилёв отметил, что номер погрузил его в воспоминания о северном детстве. Москвич Зеленский, в свою очередь, был поражен, что в маленькой Костомукше может работать такой мощный танцевальный коллектив.

В результате Ярослав Кралин и Анна Данилова получили высшую награду шоу. Отметим, что съемки проходили еще в октябре, но об их результатах категорически нельзя было никому рассказывать.