Пандемия и спецоперация. Маршрутчики объяснили рост цен на проезд

Владельцы маршрутных автобусов в Петрозаводске вновь намерены повысить плату за проезд. Об этом на совещании в мэрии сообщил представитель нескольких транспортных компаний Николай Тараканов. По его словам, предприятия терпят серьезные убытки, и спасти ситуацию могут только новые цены на билет.

Недавно маршрутчики уже пытались повысить стоимость проезда, направив в администрацию соответствующее уведомление. Позже уведомление было отозвано, однако необходимость повысить цены, по словам Тараканова, никуда не делась.

— Отзыв предыдущего уведомления не снимает для нас актуальность вопроса. Поднятие стоимость проезда необходимо, потому что работа в текущей обстановке приведет нас в короткое время к тому, что мы не сможем выполнять свои обязательства, — сказал Тараканов.

Тараканов признал проблемы в работе общественного транспорта. В качестве объяснения он указал огромный кадровый голод, а также экономические последствия пандемии коронавируса и специальной военной операции на Украине.

— [В период пандемии] мы потеряли порядка 30 процентов кадрового состава, примерно столько же потеряли пассажиропотока. Итогом стала убыточная деятельность в течение двух лет; цифры весьма значительные.

По словам Тараканова, убытки за минувшие два года составили 50 миллионов рублей. В последние недели ситуация ухудшилась еще больше.

— Когда началась наша военная операция, мы это сразу же увидели на поведении контрагентов. По ряду позиций нам вообще отказывались называть цены на необходимые нам материалы и товары. Ряд контрагентов одномоментно поднял стоимость услуг и товаров на 30, 40, 50 процентов,

— сообщил перевозчик.

— То, что было в пятницу: поставщики масел, тосолов и необходимых для нашей работы жидкостей информировали нас о поднятии цены от 30 до 50 процентов разом, — привел пример Николай Тараканов. — Все мы тут представляем, как цены скачут. Десятки процентов повышения по всем позициям.

Как заявил Тараканов, минимальная стоимость проезда должна составлять от 38 рублей до 41 рубля в зависимости от маршрута и транспортного предприятия. Но и это весьма условные цифры.

— Если не будет каких-то катаклизмов, мы хотим подать новое уведомление в администрацию. То повышение, о котором мы говорим, — минимальное для нас на сегодняшний день. Если говорить объективно, то по некоторым предприятиям себестоимость перевозки — 55 рублей, 57 рублей.

Депутат Наталья Захарчук спросила, как повысится качество оказания услуг после повышения цены проезда. Тараканов ответил примером: если хлеб подорожал, так это потому, что стоимость производства выросла, а не качество улучшилось. Депутат Александр Ершов спросил, как перевозчики определяли минимальную цену билета, насколько эта цифра объективна.

— Через месяц вы придете в администрацию и скажете: мы опять ошиблись… — сказал депутат.

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского выступление Тараканова тоже не убедило.

— Мы понимаем, что бизнес не способен работать в убыток, — заявил мэр. — Разложите обоснованность повышения тарифов и сделайте эту раскладку публично.

Пришедшие на встречу горожане жаловались на хамство со стороны водителей маршруток, на фактическое отсутствие расписания, невозможность уехать вечером из отдаленных районов. Заместитель мэра Юлия Мизинкова рассказал, что сейчас в городе стартовала транспортная реформа, которая предполагает переход на регулируемый тариф по всем видам транспорта — это позволит исключить необоснованный и резкий рост стоимость проезда. Кроме того, предполагается заключение контрактов на осуществление перевозок. Контракты дадут возможность требовать соблюдения расписания, предъявлять претензии к качеству подвижного состава и внешнему виду водителей.

Как сообщила Мизинкова, первый этап реформы — разработка новой маршрутной сети. Этим сейчас занимается научно-исследовательский институт в сфере дорожного строительства “РОСДОРНИИ”. Ориентировочный срок внедрения новой транспортной модели — январь 2023 года. // Фото: gubdaily.ru