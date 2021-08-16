Памятный знак движению студенческих отрядов появится в Карелии

Творческий конкурс в честь 55-летия движения студенческих отрядов Карелии объявили в республике. Все желающие могут попробовать свои силы и создать посвященный ему памятный знак, сообщили в ПетрГУ.

Популяризировать студенческие отряды решили ПетрГУ и региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды». К ним присоединились ветераны движения.

К участию в создании памятного знака приглашают всех желающих. Творческие работы надо прислать в оргкомитет до 10 сентября. После этого выберут лучший эскиз. // Фото: ПетрГУ