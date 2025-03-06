Памятник жертвам пандемии коронавируса установят в Петербурге

В Санкт-Петербурге установят памятник жертвам пандемии коронавируса. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам чиновника, мемориал появится в Саду Милосердия рядом с новым корпусом Боткинской больницы и медицинским университетом имени И. И. Мечникова. Памятник будет посвящен врачам и пациентам, умершим во время пандемии Covid-19.

Мемориальный комплекс появится уже в этом году. Композиция будет аллегорично передавать «драматичную борьбу врачей за жизни людей». Эскиз при этом еще планируют обсудить с общественностью.