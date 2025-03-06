Мужчина провалился под лед при попытке спасти свои наушники

В Санкт-Петербурге мужчина чуть не утонул в Неве во время попытки достать свои наушники. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, петербуржец уронил наушники на лед в районе Марсова поля. Мужчина решил, что аксессуар стоит того, чтобы рискнуть жизнью, и спустился на лед. Лед треснул, мужчина провалился в воду. Все случилось вечером 5 марта.

Очевидцы помогли петербуржцу выбраться из воды. Вскоре после этого к месту происшествия подоспела полиция. Мужчине вызвали такси, на котором он уехал домой. Отмечается, что наушники молодой человек все же спас.