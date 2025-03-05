Глава Минтруда назвал самые востребованные профессии в России

Самыми востребованными специалистами в ближайшие пять лет в России будут квалифицированные рабочие. Такой прогноз дал глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит «Российская газета».

Как считает министр, в стране вырастет потребность в механиках, ремонтниках транспортных средств, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, строителях и рабочих-отделочниках. Среди профессионалов с высшей квалификацией будут необходимы острее всего программисты, инженеры, врачи, проектировщики и архитекторы.

Котяков добавил, что в сфере торговли будет наблюдаться противоположная динамика. У работодателей будет стабильно снижаться потребность в таких сотрудниках.

Чиновник подчеркнул, что в ближайшие пять лет в целом российской экономике дополнительно потребуются около 3,1 миллиона работников.