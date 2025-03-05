Тело известного актера пролежало 10 дней в запертой квартире

В Москве найден мертвым советский актер Александр Милокостый. О его смерти сообщает mk.ru.

Отмечается, что в течение некоторого времени артист не выходил на связь. 4 марта полиция столицы приняла заявление о его пропаже. Стражи порядка вскрыли дверь квартиры Милокостого и обнаружили его внутри мертвым. По предварительным данным, тело пролежало в помещении около десяти дней. Каких-либо следов насильственной смерти на трупе не найдено.

Александр Милокостый родился в 1956 году. Широкому кругу зрителей он известен по ролям в таких картинах как «Адъютант его превосходительства», «Всадник без головы», «Трое», «Мелодия на два голоса», «Повесть о человеческом сердце».