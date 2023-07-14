Память погибшего на СВО военного увековечили в поселке Элисенваара

На фасаде средней школы в поселке Элисенваара 13 июля появилась памятная доска в честь ее бывшего ученика. Александр Наумов не вернулся из зоны СВО, напомнили в администрации Лахденпохского района.

Младший сержант погиб 13 декабря прошлого года. Почтить его память пришли родные и близкие, друзья Александра, сотрудники школы, районной администрации и военкомата, ученики и местные жители.

Право открыть мемориальную доску предоставили сестре Елене и брату Сергею. Маме Валентине Сергеевне выразили глубокое соболезнование и особую благодарность за воспитание достойного сына. // фото: администрация Лахденпохского района