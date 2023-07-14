14 июля 2023, 07:10
В карельской деревне состоялся праздник, которого могло и не быть
Люди смогли отстоять святое место, отданное чиновниками под застройку
В деревне Ершнаволок очередной раз состоялось празднование в честь святых Петра и Павла у Поклонного креста рядом с разрушенной Петропавловской церковью в 1938 году.
«К нам приехал батюшка – отец Георгий, который отслужил молебен. Людей много собралось. Здесь издавна повелось в Петропавловский день собираться вместе. Мы эту традицию не нарушаем»,
- говорит Галина Бугмырина.
В настоящее время на святом месте бывшей церкви Апостолов Петра и Павла установлены деревянный крест и информационная табличка. Здесь же находится старое кладбище.
Напомним, что местные жители смогли отстоять территорию старинного кладбища в деревне Ершнаволок и не отдали его под огороды. // Фото: Галина Бугмырина