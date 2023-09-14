Палаточный городок появился в поселке Волдозеро

В пяти северных районах Карелии и Костомукшском городском округе действует программа «Гектар в Арктике», по которой граждане России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа, могут получить участок земли в безвозмездное пользование. При подаче заявления гражданин обязательно указывает планируемый вид использования земельного участка.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Карелии отметили, что получателей «гектаров» можно разделить на две большие группы. Более половины заявителей планируют построить свой дом, порядка 20% - реализовать туристический проект.

Так, в октябре 2021 года Анатолий Колляков получил земельный участок в поселке Волдозеро по программе «Гектар в Арктике». Там Анатолий организовал палаточный городок «Крепость духа». На сегодняшний день участок освоен, подключено электричество и ведется активная деятельность. В городке проходят игры в лазертаг и пейнтбол для детей и взрослых, а также в жаркие дни можно покататься на сапах на озере.

Земельный участок по условиям программы предоставляется заявителю один раз. На сегодняшний день уже принято более 790 положительных решений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование, также более 100 вариантов земельных участков направлено заявителям на согласование.

Получить свой «арктический гектар» можно на сайте надальнийвосток.рф с помощью ФИС «На Дальний Восток», используя учетную запись на портале «Госуслуги». Там в открытом доступе размещены территории, возможные для предоставления жителям Лоухского, Кемского, Беломорского, Сегежского, Калевальского районов и Костомукшского городского округа. Также на сайте заявитель автоматически информируется о каждом этапе рассмотрения заявления.

Напомним, что участки предоставляются в безвозмездное пользование гражданам России и участникам Государственной программы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию с августа 2021 года по инициативе Главы Республики Карелия.

Фото: Анатолий Колляков / палаточный городок «Крепость духа»