Пациенток Перинатального центра накормит фирма, связанная с Красулиным

Фирма «Диетгрупп», связанная с депутатом Законодательного собрания Виталием Красулиным, победила в аукционе на организацию питания в Республиканском перинатальном центре. Начальная стоимость контракта составляла 30,5 миллиона рублей; итоговая сумма составила 29,5 миллиона.

Компания «Диетгрупп» принадлежит Станиславу Мишичеву. Согласно данным Seldon, ранее в списке совладельцев значился Виталий Красулин. В прежние годы совладельцами фирмы являлись бизнес-партнеры Красулина. Сам Мишичев также связан с депутатом карельского парламента через ряд компаний.

Конкуренцию «Диетгрупп» на торгах составила петрозаводская фирма «Северпродукт». Ее директор Денис Калягин до апреля 2020 года работал управляющим ООО «Диетгрупп».

Контракт на организацию питания пациентов РПЦ заключен на год. В аукционной документации были указаны критерии оценки потенциальных поставщиков. Так, одним из важных критериев было наличие ранее заключенных договоров с учреждениями здравоохранения на оказание услуг по организации питания. При этом к оценке принимались контракты сроком действия не менее года. Отметим, что компания «Диетгрупп» уже несколько лет кормит учреждения здравоохранения в Карелии. // Фото: 2gis.ru