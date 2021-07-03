Российские депутаты ухитрились "забраковать" шампанское из Шампани

Компания Moet Hennessy на время прекращает поставки в Россию своей продукции. Как пишет «Коммерсантъ», один из крупнейших производителей шампанского опасается, что вино из провинции Шампань в России придется сертифицировать как «игристое», на что компания не готова.

Изменения связаны с законопроектом группы депутатов Госдумы, который вносит поправки в закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Законопроект принят Советом федерации 23 июня и теперь должен быть направлен на подпись президента. Документ уточняет регулирующие положения и нормы винодельческого производства и направлен в первую очередь на развитие российского виноделия.

Кроме прочего, в законопроекте дается новое определение «игристых вин (шампанского)», также там описаны особенности производства, допустимое содержание этилового спирта, двуокиси углерода и так далее. В Moet Hennessy считают, что принятие законопроекта обяжет производителей шампанских вин из региона Шампань переименовать свою продукцию в России в «игристое вино». Это потребует проходить повторную сертификацию и менять маркировку.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что законопроект содержит взаимоисключающие параграфы. К примеру, формально соответствующее нормативам «игристое вино (шампанское)» может не соответствовать уже утвержденному техническому регламенту на эту продукцию. Таким образом, одно и то же вино может быть и не быть шампанским одновременно. // Фото: pixabay.com