Пациентка с Covid-19 в Карелии пошла на поправку и неожиданно умерла

Глава РК Артур Парфенчиков сообщил о последних смертях от коронавируса в республике. Он считает несправедливой критику в адрес медиков Медвежьегорской больницы, где 6 февраля от ковида умерла женщина, перешагнувшая 80-летний рубеж.

По информации губернатора, медвежьегорским врачам удалось вывести женщину с аппарата ИВЛ, и 9 февраля ее должны были госпитализировать в республиканскую больницу. Но женщина неожиданно умерла.

Это реакция пожилого организма,

- сказал Парфенчиков. Он вспомнил другой случай, когда врачи боролись за жизнь 46-летнего мужчины с сахарным диабетом, который месяц находился на аппарате ИВЛ. Мужчину спасти не удалось. Парфенчиков считает, что врачи делают все возможное.

В минувшие сутки, рассказал он, от ковида скончались еще три человека. По девяти летальным исходам специалисты не могут определиться с причиной смерти, хотя все они были заражены коронавирусной инфекцией.

Одновременно, сославшись на министра здравоохранения РФ, глава республики отметил, что Карелия находится в десятке лучших регионов по охвату тестированием, и в республике в разы меньше смертность от коронавируса, чем в среднем по России. Фото vecer.com