Отремонтированная дорога прошла общественный контроль

Работы на подъезде к станции Орзега начались еще в прошлом году. На всех этапах ход ремонта дороги инспектировали общественники. Сейчас она уже сдана в эксплуатацию. Выполнение контрактных обязательств и их качество проинспектировали общественный контролер Елизавета Тарасенко и сотрудники регионального минтранса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подрядная организация уложила асфальт, выполнила работы по устройству обочин, бортового камня, монтажу остановочных пунктов и установке дорожных знаков. Отметим, что на данном участке был применен новый метод холодного ресайклинга, когда старое покрытие перерабатывается и используется как компонент нового.

«В течение лета я продолжила инспектирование объекта, который приводили в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мною было указано замечание о том, что неровно выставлено барьерное ограждение, подрядчик исправит это замечание»,

- рассказывает общественный контролер Елизавета Тарасенко.

Напомним, что контролеры имеют большой опыт мониторинга, следят за соблюдением технологий в процессе работ, вместе с заказчиком фиксируют замечания. Фото: vk.com/bkadkarelia.