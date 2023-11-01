Отопление и горячая вода пропали в двух районах Петрозаводска

Сегодня в 11:10 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды и отопления в районах Зарека и Голиковка. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, районы остались без ресурса частично. Произошло повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Время возвращения воды и тепла в дома горожан неизвестно. // Фото «Петрозаводск говорит»