01 ноября 2023, 12:35
Отопление и горячая вода пропали в двух районах Петрозаводска
Коммунальщики ведут восстановительные работы в карельской столице
Сегодня в 11:10 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды и отопления в районах Зарека и Голиковка. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, районы остались без ресурса частично. Произошло повреждение на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Время возвращения воды и тепла в дома горожан неизвестно. // Фото «Петрозаводск говорит»