Отобрал у школьника рюкзак и получил уголовную статью

Следователями следственного отдела по городу Кондопоге СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с предметом, используемым в качестве оружия). Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Следствием установлено, что в вечернее время 29 февраля 2024 года мужчина, проживающий в многоквартирном доме по Октябрьскому шоссе в городе Кондопоге, в состоянии алкогольного опьянения вышел из своей квартиры на лестничную площадку с ножом в руке. Увидев спускающегося по лестнице ребенка, злоумышленник решил похитить имеющийся при нем рюкзак, в котором, по его мнению, могли находиться алкоголь или иные ценности. Мужчина пригрозил 13-летнему мальчику ножом, а затем схватил рукой рюкзак и начал его вырывать. Ребенок смог скинуть лямки рюкзака с плеч и убежать домой.

Не обнаружив ничего ценного в рюкзаке, мужчина бросил его на пол в своей квартире. Спустя непродолжительное время к нему прибыли сотрудники полиции, которые изъяли похищенное, нож, а также задержали злоумышленника. В период следствия фигурант содержался под стражей.

На допросе у следователя обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: Freepik