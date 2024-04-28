Преступная схема по ремонту компьютеров действует в Петрозаводске

Только за один месяц пенсионерка из Петрозаводска отдала «мастерам» по ремонту компьютеров 55 тысяч рублей. Хотя обращалась из-за сбоя с приложением WhatsApp. Мошенники нашли несуществующие в ноутбуке проблемы, «выполнили» надуманную работу и забрали у 85-летней женщины сумму, равную ее двухмесячной пенсии.

Психологически мошенники действуют целенаправленно: все объявления написаны от руки, много лозунгов типа «Живу рядом», «Приду быстро», «Цены ниже, чем у других мастеров», «Пенсионерам скидки». Бабушки и дедушки на это ведутся.

В большинстве объявлений повторяются одни и те же номера телефонов. Это номера колл-центра, который организует преступную схему и забирает 50 процентов от суммы, полученной от клиента. Естественно, задача «мастеров» - выманить как можно больше с доверчивых пенсионеров. Что они и успешно делают.

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